O Brasil tem larga experiência em combates fajutos à inflação. Já existiu (entre 1968 e 1985) a Comissão Interministerial de Preços, a CIP, mecanismo que pretendia fixar os preços pelos custos – que qualquer um põe onde quer. Teve a tentativa de controlar a inflação pela importação de feijão-preto do México (1969). Teve o episódio bisonho de caçar bois no pasto e o dos fiscais do Sarney (1986). Teve o confisco da poupança no Plano Collor (1990). E teve o tabelamento dos juros no período Dilma. Bolsonaro e Lula tomaram medidas artificiais para segurar a alta dos combustíveis.

É equivocada a pretensão do governo de reverter a inflação dos alimentos com programas de redirecionamento de crédito. Se tiverem alguma eficácia, terão só a longo prazo. Mas o que há de mais assustador é essa insegurança que se abate sobre o presidente Lula e sobre o PT raiz, de que a economia conspira contra o futuro eleitoral das esquerdas no Brasil.

No ano, os preços dos alimentos consumidos no domicílio subiram o dobro da inflação oficial do País, o IPCA. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Não dá para afirmar que os resultados da economia sejam ruins. O PIB cresce pouco, embora mais do que há alguns anos; a inflação vai se encaminhando para a meta; o desemprego há muito não foi tão baixo; as contas externas estão uma beleza. Mas nada disso melhora a percepção do eleitor sobre as condições de vida. E não será mais uma intervenção suspeita nos preços que vai mudar essa falta de cola da economia nas pesquisas.

O risco aí é de que o desespero leve o governo a intensificar medidas de cunho populista-eleitoreiro que acabem por desarrumar de vez a economia.