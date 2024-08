O brasileiro está ficando cada vez mais velho, sem ter deixado de ser pobre.

As tensões que se impõem sobre esses imperativos demográficos vêm sendo apontadas: perspectiva de quebra da Previdência Social, se nada se fizer para reduzir o rombo crescente; menos gente a pagar impostos e mais a exigir despesas públicas; e impacto sobre as políticas de saúde, porque aumentarão as doenças do avanço da idade.

Mas o impacto maior poderá deslocar-se para a política. Uma população predominantemente de coroas tende a ser mais conservadora do que uma população mais jovem. E isso deverá ter consequências eleitorais e outras mais.