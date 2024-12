Por que o CEO da gigante Stellantis, proprietária da Chrysler e da Jeep, renunciou ao cargo; entenda

“O sucesso da Stellantis desde a sua criação tem sido baseado em um alinhamento perfeito entre os acionistas de referência, o conselho e o CEO”, disse o diretor independente sênior da empresa, Henri de Castries, em um comunicado. “No entanto, nas últimas semanas, surgiram pontos de vista diferentes que resultaram na decisão de hoje do conselho e do CEO.”

A renúncia de Tavares entra em vigor imediatamente, disse a empresa no comunicado. No início deste ano, Tavares havia anunciado que planejava se aposentar no final de seu contrato atual, em 2026. A empresa também disse que a busca de um sucessor por um comitê especial do conselho está “bem encaminhada”. Acrescentou que um novo comitê executivo, liderado por John Elkann, presidente do conselho do Stellantis, dirigiria a empresa até que um substituto permanente para Tavares fosse nomeado.