A China apresentou na terça-feira, 20, o primeiro avião de passageiros fabricado no país, na maior feira de aviação da Ásia, em Cingapura, onde procura compradores para o modelo.

Pequim procura desafiar a hegemonia histórica das grandes empresas de aviação Airbus e Boeing com a sua aeronave C919, ao mesmo tempo que reduz a sua dependência de tecnologia importada. O modelo da fabricante estatal chinesa Comac é um potencial concorrente do A320 da europeia Airbus e do 737 MAX da norte-americana Boeing.

Com aeronave C919, Pequim procura desafiar a hegemonia histórica das grandes empresas de aviação Airbus e Boeing. Foto: Vincent Thian/AP

O C919 fez seu primeiro voo fora da China no domingo, 18, em Cingapura, e fará voos diários durante os seis dias de feira. Em dezembro, realizou um voo de demonstração em Hong Kong, o primeiro fora da China continental. A aeronave voa comercialmente na China desde maio, embora ainda não tenha compradores fora do país. O primeiro pedido do modelo foi para a chinesa Tibet Airlines, que assinou contrato para compra de 40 unidades. Um porta-voz da Comac se recusou a divulgar o custo do pedido.

O analista de aviação Shukor Yusof, da consultoria Enday Analytics, em Cingapura, disse que será difícil encontrar grandes compradores para este modelo. “Persiste um estigma com a marca ‘feito na China’ na indústria aérea, embora a China seja líder mundial no mercado de veículos elétricos”, disse Yusof. / AFP