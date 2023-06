China considera um pacote de estímulos para o mercado imobiliário e corte de juros

A China está estudando um pacote de medidas de estímulos para o mercado imobiliário, à medida que cresce a pressão sobre o governo do país para impulsionar a segunda maior economia do mundo, de acordo com fontes consultadas pela Bloomberg.

China está estudando um pacote de medidas de estímulos para o mercado imobiliário Foto: Mark Schiefelbein/AP Photo

Entre as medidas, os reguladores avaliam reduzir a entrada necessária para financiamentos imobiliários em bairros periféricos das grandes cidades, além de baixar as comissões de corretores e flexibilizar restrições de compra, disseram as fontes à Bloomberg.

Os estímulos também incluem uma série de medidas destinadas a apoiar a demanda doméstica. Cortes de juros também estão sendo considerados, diz a Bloomberg.

Redução nos juros

A China pretende promover a redução “constante e moderada” das taxas de juros de empréstimos, segundo o principal órgão de planejamento do país, conhecido como CNDR.

Nesta terça-feira, 13, o banco central chinês (PBoC) reduziu uma taxa de juros de curto prazo, sinalizando que em breve poderá cortar também as taxas de longo prazo.

Continua após a publicidade

A medida ocorre depois que o presidente do PBoC, Yi Gang, disse na semana passada que o banco central intensificará os ajustes “anticíclicos” e reduzirá ainda mais os custos de financiamento para a economia. Dados econômicos recentes mostraram que a recuperação da pandemia na China perdeu força sem estímulos do governo, após uma forte recuperação no início deste ano.

Os recentes cortes nas taxas de depósito pelos bancos comerciais chineses também tornaram mais provável um corte na taxa básica de juros neste mês, já que o corte nas taxas de depósito pode levar a um aperto menor nas margens de juros dos credores, dizem economistas.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a CNDR também revelou planos de “fortalecer o apoio a áreas prioritárias, aprimorar a qualidade e eficiência dos serviços financeiros e criar um bom ambiente monetário e financeiro”./Com informações de Bloomberg e Dow Jones Newswires