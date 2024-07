O governo da China também informou que a economia do país cresceu 4,7% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento foi abaixo do ritmo anual de crescimento de 5,3% observado no primeiro trimestre do ano, quando a produção industrial, rendimentos e investimento registraram sinais de melhoria.

O crescimento da economia da China foi de 0,7% em relação aos três meses anteriores, abaixo das expectativas de muitos economistas. O departamento de estatística também revisou para baixo sua estimativa de crescimento feita no primeiro trimestre: a taxa de crescimento, projetada para todo o ano, foi de cerca de 6,1%, e não de 6,6% como divulgado em abril.