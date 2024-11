Como as cidades-fábrica dos EUA tentam se reerguer após serem destruídas pelo ‘choque da China’

Durante a maior parte do último meio século, a vida econômica no coração do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi dominada por fechamentos de fábricas, desemprego e expectativas desanimadoras. As fábricas têxteis e de móveis foram prejudicadas pelas importações a preços baixos do México e da China. Os empregos no processamento de tabaco desapareceram.

No entanto, nos últimos anos, uma infusão de investimentos em setores de ponta, como biotecnologia, chips de computador e veículos elétricos, mudou a sorte de comunidades que há muito tempo estavam em dificuldades.

A Wolfspeed, que produz matérias-primas para chips usados ​​em veículos elétricos, está construindo uma fábrica em Siler City, Carolina do Norte Foto: Sebastian Siadecki/NYT

PUBLICIDADE A Carolina do Norte é um exemplo notável dessa tendência, mas uma história semelhante está ocorrendo em outros lugares. Das faixas industriais do Meio-Oeste americano às cidades fabris do Sul, as áreas que sofreram os maiores impactos do comércio estão agora capturando as maiores parcelas de investimento em setores que estão se movendo para a frente, de acordo com uma pesquisa da Brookings Institution, uma organização de pesquisa de políticas públicas em Washington. Os pesquisadores da Brookings examinaram as promessas de investimento privado nos Estados Unidos, usando dados compilados pelo governo de Joe Biden como parte de sua campanha para subsidiar a produção nacional de chips de computador e veículos elétricos. Eles também utilizaram um banco de dados do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) que rastreia investimentos em energia limpa. Nos últimos três anos, foram prometidos US$ 736 bilhões em investimentos para esses setores-chave, segundo os pesquisadores.

Quando mapearam os investimentos, a equipe da Brookings concluiu que quase um terço do total está indo para comunidades que sofreram os piores efeitos do chamado “Choque da China” - o fechamento de fábricas que se seguiu à entrada da China no sistema de comércio global em 2001.

“Ainda há uma orientação para a produção nesses lugares”, disse Mark Muro, membro sênior da Brookings Metro e um dos autores do estudo. Mesmo com o avanço da tecnologia e a mudança dos produtos, as áreas tradicionais de manufatura tendem a reter a perspicácia e as habilidades necessárias para produzir, disse ele.

Antes de uma eleição presidencial que pode depender de sentimentos econômicos, as descobertas parecem reforçar o caso da chamada política industrial, na qual o governo subsidia setores estratégicos. A campanha tem apresentado concepções contrastantes sobre como os Estados Unidos devem gerenciar as oportunidades e os desafios do comércio internacional.

O ex-presidente Donald Trump descreveu a China como uma ameaça mortal para os meios de subsistência dos americanos, ao mesmo tempo em que prometeu impor tarifas pesadas sobre as importações do país asiático. Os economistas alertam que esse caminho corre o risco de elevar os preços de muitos produtos e, ao mesmo tempo, minar a competitividade das fábricas nos Estados Unidos que dependem de componentes importados para fabricar seus produtos.

O governo Biden - ao mesmo tempo em que mantém e avança em muitas das tarifas impostas por Trump - também adotou subsídios em setores estratégicos para incentivar a produção americana. Os economistas criticaram essa abordagem como uma forma de protecionismo comercial que põe em risco as alianças americanas. Os riscos políticos são aumentados pela realidade de que os benefícios provavelmente levarão anos e bilhões de dólares em investimentos para aparecerem.

No ano passado, o presidente Biden (C) visitou uma instalação da Wolfspeed em Durham, Carolina do Norte, com o presidente-executivo da empresa, Gregg Lowe (E) e o governador Roy Cooper Foto: Al Drago/NYT

Mas a pesquisa da Brookings sugere que os benefícios de subsidiar esses setores podem estar em andamento, pelo menos em lugares como o condado de Chatham, na Carolina do Norte.

Durante décadas, o condado sofreu as consequências do desaparecimento da fabricação de móveis e dos empregos no setor têxtil. Em grande parte, perdeu o boom da biotecnologia que ocorreu a nordeste, na área de Raleigh-Durham.

Entre 1992 e 2023, a participação da manufatura no total de empregos no condado de Chatham caiu de 47% para 10%, de acordo com dados do NC Budget & Tax Center.

No entanto, o condado tem aproveitado sua abundância de terras urbanizáveis e seu legado como centro de manufatura para atrair grandes investimentos.

Em junho de 2023, a Wolfspeed, uma empresa que fabrica matérias-primas para chips de computador usados em veículos elétricos, iniciou a construção de uma fábrica que ocupará 1,8 mil metros quadrados na cidade de Siler City, onde vivem cerca de 8 mil pessoas.

Com um investimento de US$ 5 bilhões, a nova fábrica obteve recentemente a aprovação do Departamento de Comércio para um subsídio federal de US$ 750 milhões sob o Chips and Science Act - uma peça central da campanha do governo Biden para fabricar chips de computador nos Estados Unidos.

“Isso nos permitirá construir as linhas de fabricação mais rapidamente”, disse o CEO da Wolfspeed, Gregg Lowe.

Em Michigan, outro Estado há muito caracterizado pela diminuição do setor, as perspectivas estão sendo reavivadas por investimentos em fábricas de veículos elétricos e baterias.

Em Flint, local de nascimento da General Motors, uma empresa com sede em Chicago chamada NanoGraf está construindo uma fábrica para produzir componentes para baterias. Recentemente, ela recebeu um subsídio de US$ 60 milhões do Departamento de Energia.

No auge da indústria automobilística americana, 30 mil pessoas trabalhavam no complexo fabril da Buick em Flint, Michigan Foto: Sarah Rice/NYT

A fábrica está sendo erguida em um terreno que anteriormente abrigava a Buick City, um complexo fabril onde 30 mil pessoas trabalhavam no auge da indústria automobilística americana.

Os líderes da empresa também apreciaram o poder simbólico do avanço dos veículos elétricos no mesmo terreno que foi essencial para o surgimento dos carros movidos a gasolina no século anterior.

“Trata-se de revitalizar a comunidade”, disse Francis Wang, CEO da empresa. “Estamos transformando o Cinturão da Ferrugem no Cinturão da Bateria”.