Defina com cuidado seu perfil de investidor

Muitos correntistas não dão importância ao perfil de investidor. Mas esse desinteresse pode ocasionar graves consequências para seus investimentos, quando sobrar algum dinheiro para aplicação, nestes tempos ainda críticos na economia. Esse perfil cruza características como tolerância a riscos, expectativas de retorno financeiro e tempo para resgatar o dinheiro investido.

Ao contrário do que se possa imaginar, não é importante somente para quem tiver milhões de reais para investir. Quem der seus primeiros passos nos investimentos - geralmente, jovens principiantes no mercado de trabalho - deverá ser mais cauteloso. Dessa forma, poderá avaliar melhor seus objetivos de curto, médio e longo prazos.Pessoas com aversão a riscos são mais conservadoras. Isso significa que deixarão de fazer aplicações com mais possibilidade de ganhos maiores, mas mais arriscadas. Para obter rendimentos maiores, terão de recorrer a aplicações de longo prazo.Moderados aceitam algum tipo de risco, mas têm uma carteira variada, que mescla aplicações conservadoras e algumas com mais risco. E os que não temem correr riscos, mais ousados, estão sempre em busca de retornos maiores.Seja qual for seu perfil, é importante fazer orçamento doméstico, se informar sempre sobre o mercado financeiro e as tendências da economia, e recorrer a consultores do próprio banco. Também podem conversar com familiares, amigos e colegas que já aplicam dinheiro há mais tempo.Além do orçamento simples (receita x despesa), é importante estabelecer planos para o futuro - compra de imóvel ou carro, viagem de férias, casamento, curso no exterior etc. Considerando todas essas questões, defina seu perfil - principiante, moderado, conservador ou ousado. E acompanhe sempre os rendimentos mensais, para saber se será necessário mudar alguma aplicação. Dá trabalho, mas vale a pena.Boa sorte!