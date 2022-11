Coleção de arte mais cara da história vai a leilão neste mês; veja as obras que serão leiloadas

Publicidade

A casa de leilões Christie’s revelou as peças que compõem a coleção de arte de Paul Allen, filantropo e cofundador da Microsoft, que morreu em 2018, aos 65 anos. A coleção, que irá a leilão neste mês, inclui mais de 150 peças que abrangem 500 anos de história da arte e é avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

Com o título de “Visionary: The Paul G. Allen Collection”, o leilão ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro, em Nova York, e terá obras de “uma série de artistas inovadores”, segundo a Christie’s.

'La Montagne Sainte-Victoire', de Paul Cézanne, está entre obras que serão leiloadas. Foto: Divulgação/Christie's

Entre as peças, estão La montagne Sainte-Victoire, de Paul Cézanne; Verger avec cyprès, de Vincent van Gogh; Maternité II, de Paul Gauguin; Birch Forest, de Gustav Klimt; Waterloo Bridge, soleil voilé, de Claude Monet; Small False Start, de Jasper Johns; Quatre baigneuses, de Pablo Picasso; Three Studies for Self-Portrait, de Francis Bacon; entre muitas outras. Veja mais neste link.

Até o dia 8 de novembro, será possível visitar a coleção pessoalmente em galerias da Christie’s.

Visitante observa 'Small False Start', de Jasper Johns, na Christie's. Foto: Frederic J. Brown/AFP

A casa de leilões afirma que a coleção será “o maior e mais excepcional leilão de arte da história”. O recorde para um leilão de arte de uma coleção particular foi estabelecido em maior deste ano com o casal americano Harry e Linda Macklowe, com US$ 922 milhões obtidos nas vendas conduzidas pela Sotheby’s.

De acordo com o desejo de Paul Allen, que era um colecionador apaixonado, toda a arrecadação do leilão será destinada a causas beneficentes.