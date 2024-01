2W espera que futuro IPO dê fôlego a novos investimentos e ciclo de crescimento

Com a operação, a empresa espera vender cerca de 30% do capital total e levantar aproximadamente R$ 1 bilhão, mantendo o atual bloco de controle da companhia. “Segue nos planos da companhia levantar equity no mercado, prioritariamente através de uma oferta pública. E o recurso serviria para duas coisas basicamente: desenvolvimento da companhia e reperfilamento de uma dívida conversível em ações”, comentou Berenguer ao Broadcast Energia.

Segundo ele, a empresa vê grandes oportunidades com a abertura do mercado livre a novas categorias de consumidores no chamado varejo do mercado livre. Uma primeira fase começou este mês, quando todas as unidades conectadas em alta tensão passaram a ter o direito de escolher seu fornecedor de energia. A expectativa das empresas que atuam nesse segmento é que entre 100 mil e 150 mil empresas façam adesão ao mercado livre nos próximos anos. “Parte dos recursos [da operação] vamos usar para amortização de dívidas, e a outra parte para gerar capacidade e musculatura para crescimento da empresa”.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 17/01/24, às 16h30

