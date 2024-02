AES pode anunciar venda até o fim do semestre e deixar o País

“É uma saída completa”, comenta uma fonte. A empresa americana foi um dos maiores investidores no setor elétrico no Brasil nos anos 90, mas o jogo mudou. A operação americana do grupo cresceu muito e a própria AES acabou reciclando os negócios no Brasil, com a venda da distribuidora gaúcha AES Sul para a CPFL, em 2016, e da Eletropaulo para a italiana Enel, em 2018, além da geradora térmica Uruguaiana ao grupo argentino Saesa, em 2020.

Procurada, a AES Brasil informou apenas que, “como já comunicado anteriormente, sua controladora, AES Corp, avalia alternativas para financiar o crescimento da Companhia e melhorar sua estrutura de capital”. A venda é assessorada pelo Itaú BBA e Goldman Sachs.

Decisão foi tomada há alguns meses

A decisão de se desfazer dos ativos brasileiros foi tomada há alguns meses. A operação tem um portfólio considerável de energia renovável, o que ajudaria a atrair os interessados, segundo um interlocutor. Entre usinas hidrelétricas, eólica e solares, a empresa possui 5,2 gigawatts (GW) de capacidade instalada, entre projetos em operação e construção.

Para quem quer crescer no segmento no Brasil, o cenário atual do setor elétrico tem se mostrado mais favorável à compra de ativos já existentes, e com contratos de venda da energia assegurados, do que ao desenvolvimento de projetos novos, o que pode favorecer o fechamento do negócio. Isso porque o preço da energia futura ainda está em valores inferiores ao patamar histórico. Além disso, incertezas sobre mudanças regulatórias têm deixado geradores em compasso de espera para decisão sobre novas obras.