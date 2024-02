Antigo prédio da Imprensa Oficial, na Mooca, é colocado à venda por R$ 130 milhões

O futuro mais provável do imóvel é acabar demolido para dar lugar a torres residenciais. O comprador também pode transformar o local em um centro logístico, embora isso exija uma reforma significativa. O imóvel está desocupado e não consta no rol de bens preservados a título de patrimônio histórico.

Criada em 1891 para servir como a gráfica pública, a Imprensa Oficial foi responsável pela edição e publicação do Diário Oficial que, há tempos já não circula mais em papel, ficando apenas na versão online. O órgão também fazia a emissão de certificados digitais para pessoas e empresas. Em 2021, foi incorporado pela Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo (Prodesp), que presta serviços de TI para Poupatempo, Detran e Procon, entre outros. As operações ficam em Taboão da Serra, na região metropolitana.

Prodesp pretende cortar custos ao se desfazer do imóvel

A Prodesp colocou o imóvel à venda para enxugar custos e ganhar liquidez. Com a venda, a estimativa é de cortar R$ 10 milhões por ano com a manutenção do conjunto imobiliário. Além disso, evitará um desembolso de R$ 70 milhões para reforma da estrutura, uma vez que o prédio está deteriorado pelo tempo de uso.

O dinheiro obtido com a venda será investido na estrutura da Prodesp, inclusive no seu data center. “A redução de custos administrativos, de estrutura física e o reforço do caixa permitirão à Prodesp investir” mais, afirma o presidente da estatal, Gileno Barreto.