Após acordo com Méliuz, BV terá shopping virtual próprio

O diretor financeiro do BV, Ronaldo Helpe, afirma que o objetivo do banco é estar na primeira tela do celular dos clientes Foto: Solange Macedo/BV

O banco BV (ex-Banco Votorantim) prepara para o segundo semestre o lançamento de um shopping virtual dentro do aplicativo. Chamada de Shopping BV, a empreitada é um dos próximos passos do acordo com a empresa de varejo online e descontos Méliuz, assinado no fim do ano passado, e vai replicar o que a companhia oferece no próprio aplicativo.

O diretor financeiro do BV, Ronaldo Helpe, afirma que o objetivo do banco é estar na primeira tela do celular dos clientes. A indústria financeira percebeu que juntar shopping e banco ajuda: o cliente faz uma compra tendo à disposição mais opções de pagamento e com várias lojas reunidas num aplicativo só.

Um dos primeiros bancos a exercitar a ideia foi o Inter, em 2019, seguido por bancões, como o Banco do Brasil (sócio do BV) e o Itaú, e fintechs. Em troca da audiência que atraem, os bancos ficam com uma comissão - ou seja, ganham receita com serviços. “É uma tendência que se consolidou. Eventualmente, o Shopping BV não vai ter nada que só ele tenha, mas para o cliente do BV, vai fazer bastante sentido”, diz Helpe.

Acordo foi fechado no fim de 2022

O BV e a Méliuz fecharam um acordo comercial no fim do ano passado para que o banco oferecesse serviços financeiros através da empresa. Hoje, toda conta aberta via Méliuz é uma conta corrente do BV. O banco já emitiu 8 mil cartões de crédito através do acordo. O acerto envolveu ainda a compra de 3,85% do capital da companhia por um fundo de corporate venture capital (que compra participações em empresas) do banco.





Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 08/08/23, às 19h40.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.