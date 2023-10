Banco Pan lança shopping virtual de olho na expansão de base de clientes

Em parceria com o Mosaico, detentora das marcas Buscapé e Zoom, banco lança shopping virtual com acesso a não correntistas Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

O Banco Pan, que tem o BTG Pactual como controlador, vai explorar o universo das compras virtuais, mirando expandir a sua base de clientes. Dentro de sua parceria com o Mosaico, detentora das marcas Buscapé e Zoom, está lançando seu shopping virtual com acesso a não correntistas. O movimento segue o já feito por outras instituições, como o Inter, que foi o primeiro a lançar a ferramenta, Nubank, Banco do Brasil e Itaú Unibanco.

O shopping do Pan começa com 350 lojas parceiras. Com uma estratégia de negócios voltadas para o público C, D e E, o banco fechou o segundo trimestre deste ano com 26 milhões de clientes, um aumento de 160% em relação ao primeiro trimestre, parte deles como resultado da incorporação do Mosaico.

A absorção do Mosaico pelo Pan foi anunciada em 2021 e aprovada em março de 2022. Desde então o foco do banco na parceria é acelerar o processo de engajamento de consumidores que acessam o Buscapé - agora envolvendo não clientes - para oferecer produtos, entre os quais, crédito.













