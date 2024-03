Bancos apontam risco e pedem mais prazo para fim de antecipação do FGTS

Embora a pasta considere que o novo produto atenderá ao mesmo público que o do FGTS, as instituições financeiras afirmam que a sobreposição entre as bases é pequena, e que não se pode acabar com o consignado do FGTS sem uma avaliação dos efeitos do novo crédito privado sobre as liberações para o segmento, sob risco de reduzir a concessão de crédito no País.

Segundo fontes, o MTE afirmou aos bancos que o novo consignado privado conseguirá cumprir a mesma função da antecipação do saque-aniversário, modalidade que a pasta quer extinguir. Nesta semana, o ministro Luiz Marinho disse que deve enviará ao Congresso um projeto de lei ou medida provisória para extinguir o saque-aniversário e facilitar a contratação do consignado privado.

Instituições querem coexistência de modelos

Embora defendam a modernização das regras do consignado privado, as instituições disseram a Marinho que os dois produtos não atendem ao mesmo público. Os bancos são contrários ao fim do saque e dos empréstimos que usam a modalidade como garantia, e defendem que as duas linhas coexistam, dado que a do FGTS não compromete a renda mensal do trabalhador.

O executivo de um banco, consultado reservadamente, afirma que a sobreposição de públicos é de apenas 20%. Dados levantados pelas instituições apontam que 75% dos tomadores da antecipação do FGTS está “negativada”, e por isso, não conseguiriam um crédito tão barato quanto com o desconto na folha de pagamento.