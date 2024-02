Com sete unidades no Brasil, a B&B Hotels pretende abrir entre cinco e seis novos empreendimentos no País, nos próximos dois anos. Com o Goldman Sachs como acionista majoritário, a rede de origem francesa tem procurado propriedades em São Paulo e no Rio, com até 150 apartamentos.

Em 2023, a B&B Hotels faturou R$ 59 milhões no Brasil, com crescimento de 20% em relação ao ano anterior Foto: Divulgação B&B Hotels

PUBLICIDADE Na capital paulista, o interesse especial é em Pinheiros, Itaim, Jardins, Vila Mariana e a região da avenida Paulista. No total, devem ser investidos cerca de R$ 30 milhões. Segundo Flávia Lorenzetti, CEO da B&B no Brasil, a ideia é ampliar o portfólio próprio, antes de partir para o modelo de franquia, como fazem redes concorrentes. “Temos um modelo bem agressivo que pode trazer a solução a redes hoteleiras independentes ou a investidores que queiram entrar em hotelaria”, diz ela. “Entregamos uma margem operacional muito boa, que fica entre 45% a 50%.” No ano passado, a rede faturou R$ 59 milhões no Brasil, com crescimento de 20% em relação a 2022. Levada ao comando da empresa no ano passado, Flávia foi a responsável por elevar a categoria das unidades locais, que saíram da econômica para value-for-money, de melhor custo-benefício, com alta de 30% nas diárias, mantendo a taxa de ocupação. As diárias no Rio de Janeiro, por exemplo, variam de R$ 350 a R$ 400 na baixa temporada e entre R$ 500 e R$ 600 na alta.

Alta dos preços das passagens aéreas desafia cenário de crescimento

Apesar de prever um cenário de crescimento, a rede já começou a sentir os reflexos da alta no preço das passagens aéreas, principalmente no Rio. No Brasil desde 2017, a rede tem quatro hotéis naquela cidade, uma em São Paulo, uma em São José dos Campos (SP) e uma em Uberlândia (MG).

No mundo, o B&B Hotels tem 700 unidades em 14 países da Europa e teve receita de 1 bilhão de euros em 2022, último dado divulgado. A rede também está se expandindo para os Estados Unidos e Reino Unido.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 06/02/24, às 17h09

