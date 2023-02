Brasil BioFuels busca multiplicar faturamento com insumos renováveis

Usina a biodiesel da BBF. Companhia tem produção concentrada na Região Norte Foto: Divulgação BBF

A Brasil BioFuels (Grupo BBF), empresa brasileira de energia e biodiesel a partir do óleo de palma, está expandindo sua atividade para a produção de insumos renováveis - com apelo mais sustentável frente aos da indústria petroquímica, feitos a de partir do combustível fóssil. A BBF está lançando 11 insumos renováveis para atender indústrias dos setores agrícola, cosmético, alimentício, limpeza e farmacêutico. O grupo nasceu em 2008 e registrou um faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2022, sendo que a expectativa é que esse número cresça exponencialmente nos próximos anos impulsionada pela ampliação do portfólio.

BBF amplia produção a partir da Região Norte

A nova planta está localizada em Ji-Paraná (RO), onde a companhia já produz biodiesel a partir do óleo de palma desde 2009. Dali sairão a maior parte dos insumos renováveis. O grupo também tem uma parceria com a Vibra Energia (ex-BR Distribuidora, vendida pela Petrobras) para a produção de diesel verde e combustível sustentável de aviação a partir do óleo de palma.

“São produtos de alto valor agregado em relação ao óleo de palma” diz o presidente e um dos sócios do Grupo BBF, Milton Steagall. Somente o insumo para a indústria de cosmético é cotado acima de R$ 60,00 o quilo, enquanto o óleo vegetal de palma na origem do fabricante é vendido por cerca de R$ 5,60, observa.

Brasil tem potencial para aumentar exportações

O Brasil tem só 2% do mercado mundial de óleo de palma, uma commodity procurada especialmente por mercados como o norte-americano e o europeu. Os maiores produtores são Indonésia, Malásia e Tailândia, mas muitas vezes eles enfrentam acusações de exploração predatória da matéria-prima. O Brasil tem pouco mais de 500 mil hectares de área plantada e ainda é importador do óleo de palma. A Indonésia, maior produtora, tem 7 milhões de área plantada. A Agropalma, que pertence ao Grupo Alfa, é o maior produtos de óleo de palma do País.

Steagall avalia que há potencial para o grupo atuar como exportador, mas é preciso ganhar escala. A BBF tem 75 mil hectares de área plantada e está de olho numa expansão para atender o mercado externo futuramente. A estratégia é consolidar a tecnologia de produção e buscar aprovação dos produtos no exterior, para depois buscar clientes da indústria internacional, explica Steagall.





Correção: a nota foi atualizada dia 21/02/2023 às 12h para corrigir uma informação. A BBF foi fundada em 2008, e não em 2009 como escrito inicialmente.





