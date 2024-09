Brasil tem US$ 30 bi em projetos de hidrogênio verde, calcula BNDES

Já no Porto de Suape, em Pernambuco, Qair e Neoenergia têm projetos que totalizam mais de US$ 4 bilhões em investimentos, enquanto no Porto do Açú, no Rio de Janeiro, Fortescue e Shell Brasil se estruturam para a produção futura de hidrogênio verde. “São portos onde o espaço e a localização podem transformá-los em ‘hubs’ de produção de hidrogênio de baixo carbono”, diz a diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa.

Segundo Costa, o hidrogênio verde é tão relevante para a transição energética mundial e o Brasil, nesse contexto, tão bem posicionado, que o banco de fomento está acompanhado de perto essa indústria para, oportunamente, entrar nos projetos quando chegarem à fase de financiamento. Ela diz que ainda não houve decisão final de investimento em nenhum deles, mas espera que isso ocorra a partir do segundo semestre do ano que vem. Entre os mais adiantados nesse sentido, Costa cita os da Fortescue, seguidos pelo da Casa dos Ventos.

Brasil é competitivo

“O custo de produção do hidrogênio verde é composto em 70% por energia renovável, e o Brasil é muito competitivo, com um custo muito menor do que a média dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico)”, afirma. A executiva conta que muitos investidores estrangeiros têm demonstrado enorme otimismo com o País nas interlocuções com o banco. No mundo, são poucos os países com plantas avançadas, com destaque apenas para Arábia Saudita e Suécia.

Costa lembra que o hidrogênio verde ainda demanda aprimoramento em sua tecnologia para que a produção seja comercialmente competitiva. “Mas é extremamente importante para a descarbonização de indústrias que operam initerruptamente, como a siderúrgica, cimenteira e petroquímica, assim como para o transporte marítimo e terrestre”, acrescenta.