Caixa Seguridade mira lotéricas e correspondentes do banco para incrementar vendas

No primeiro semestre, a Caixa Seguridade apresentou alta de 9,1% na arrecadação do seguro habitacional, obrigatório no financimento da casa própria Foto: Tecverde

Após implementar o novo modelo de atuação nas agências e canais digitais da Caixa, a Caixa Seguridade pretende incrementar a venda de seguros através das lotéricas e dos correspondentes bancários. O presidente da holding de seguros, previdência e capitalização do banco público, Felipe Mattos, afirma que isso exige uma orientação dos produtos ao público que passa por esses dois canais.

“O que falta é direcionar um pouco mais de acordo com aquele público. O cliente da lotérica não vai querer comprar uma previdência de R$ 500 mil, mas ele pode querer comprar uma capitalização ou uma assistência”, disse ele ao Broadcast durante a Fides 2023, conferência internacional do setor de seguros realizada no Rio de Janeiro desde o último domingo, 24. Mattos afirmou que o foco inicial foi o de começar as vendas, e que nisso, a empresa teve sucesso. Funcionário de carreira da Caixa, Mattos assumiu a presidência da Caixa Seguridade em março deste ano. Ele está no conglomerado desde 2007 e ocupa posições de liderança desde 2012.

Em junho deste ano, a Caixa tinha 3.371 agências físicas, 13.344 lotéricas e 8.927 correspondentes com a bandeira Caixa Aqui. A Caixa Seguridade detém a exclusividade na venda de produtos de seguridade tanto nestes espaços quanto na área digital do banco, o que inclui o aplicativo Caixa Tem, que tinha 14,1 milhões de usuários ativos em agosto, segundo dados da consultoria Sensor Tower compilados pelo Bank of America.

Holding tem cinco empresas que vendem seguros de diferentes ramos

Desde 2021, a Caixa Seguridade atua através de uma estrutura em que, debaixo da holding, há cinco empresas que vendem seguros de diferentes ramos dentro do banco. O modelo veio em substituição ao acordo de exclusividade entre a Caixa e a CNP, que vigorou por 20 anos. Hoje, a CNP atua nos segmentos de vida, seguro prestamista (que dá garantia em operações de crédito), previdência privada e também em consórcios. Os seguros habitacional e residencial viraram uma sociedade entre a Caixa Seguridade e a Tokio Marine, e os serviços de assistência uniram a holding à Tempo Assist.

Esse modelo tem mostrado resultados. O lucro recorrente da holding no segundo trimestre deste ano somou R$ 822,6 milhões, alta de 20,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi recorde para um trimestre, e reforçou a percepção de analistas de que a Caixa Seguridade é um bom investimento para quem procura dividendos robustos.

Continua após a publicidade

“Aos preços atuais do papel, a Caixa Seguridade negocia com uma taxa interna de retorno [TIR, que mede o retorno de um investimento em um determinado período] de 12,7% até que os contratos comerciais com a Caixa vençam, em 2045, bem acima do custo real de capital, títulos soberanos e empresas de serviços públicos”, escreveu na semana passada o analista Pedro Leduc, do Itaú BBA, em relatório enviado a clientes.

De carona no crédito imobiliário da Caixa

Neste ano, a ação da Caixa Seguridade sobe 41% na Bolsa, ante uma alta de 4% do Ibovespa. A holding é a única empresa do conglomerado liderado pelo banco público que tem capital aberto. Portanto, se beneficia da percepção do mercado de que o apetite de crédito da Caixa tende a ser maior neste ano e no próximo, em especial em linhas como o imobiliário.

Mattos não fez comentários sobre a estratégia de crédito da Caixa, mas afirmou que houve um avanço relevante nos últimos anos na venda de seguros associados a operações de crédito, em especial naquelas que são destinadas a pessoas jurídicas, de todos os portes. “Quando o empregado da Caixa vai vender um empréstimo, ele oferece os dois produtos: vida ou prestamista”, disse o executivo. Segundo ele, um exemplo da utilidade de se oferecer mais opções é o dos microempreendedores individuais, que dão aval aos empréstimos no próprio CPF.

Essa carona não acontece apenas no prestamista. A Caixa Seguridade vende seguro habitacional, que é obrigatório em financiamento da casa própria. Ao cliente do crédito imobiliário, a empresa oferece o seguro residencial, que pode ser combinado a assistências também oferecidas por uma das investidas da holding. “Consigo otimizar o negócio, e o principal, melhorar a rotina do cliente”, disse Mattos. Nos primeiros seis meses deste ano, a Caixa concedeu R$ 85,4 bilhões em financiamento imobiliário, alta de 14% em relação ao mesmo período de 2022. Na Caixa Seguridade, a arrecadação do seguro habitacional subiu 9,1% no mesmo período, e a do residencial, em 9,7%.









Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 26/09/23, às 18h28.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.