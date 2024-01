CashGo espera antecipar em aluguéis R$ 120 milhões este ano

A empresa antecipa aos proprietários os valores referentes a até 24 meses de aluguéis Foto: Daniel Teixeira/AE

A CashGo, empresa de antecipação de aluguéis a proprietários de imóveis, espera multiplicar por três os desembolsos este ano em relação a 2023, para R$ 120 milhões. A integração a um número maior de imobiliárias deve ser a maior alavanca.

A empresa antecipa aos proprietários os valores referentes a até 24 meses de aluguéis. Para chegar aos proprietários, conecta-se aos sistemas das imobiliárias. Cerca de 500 estão na plataforma, com mais de 130 mil donos de imóveis. Além de o contrato estar valendo, o aluguel antecipado precisa ter garantia prevista por lei.

A CashGo antecipa aluguéis com os recursos de uma debênture de R$ 20 milhões emitida em março do ano passado com prazo de três anos. Os papéis encontraram um mercado sob o estresse da recuperação judicial da Americanas, e saíram com taxa de CDI mais 7% ao ano. A taxa média da antecipação é de 3,5% ao mês, e o prazo médio, de 15 meses. A inadimplência acima de 90 dias é de 2,5%.

Companhia planeja fazer nova emissão de dívida em 2024

O CEO da empresa, João Victor Palhares, afirma que neste ano a CashGo deve fazer uma nova emissão, até cinco vezes maior, e acredita que a taxa pode cair à metade. Os novos recursos devem ajudar a expandir a carteira e a oferta de produtos. De olho na demanda das imobiliárias, a CashGo pretende lançar antecipação de comissões a corretores e linhas para financiar a reforma de apartamentos.

Criada em 2021, a CashGo tem investidores como o ex-CEO do Banco Pan José Luiz Acar, o ex-Bradesco BBI Sérgio Clemente e o CEO da seguradora Pottencial, João Geo Neto. De acordo com Palhares, a operação deve atingir o equilíbrio financeiro este ano.

