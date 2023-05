Cescon Barrieu entra no time dos escritórios com maiores áreas de fundos

Indústria de fundos soma mais de R$ 7,5 trilhões em patrimônio. FOTO - DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO Foto: ESTADAO / undefined

De olho em uma indústria que soma mais de R$ 7,5 trilhões em patrimônio, diversificação de produtos e avanços na regulamentação, o Cescon Barrieu investiu em novos nomes e ampliou seu time para 29 profissionais. A banca passa, com isso, a ter uma das maiores áreas de fundos entre os escritórios de advocacia do Brasil, ao lado do Mattos Filho e Machado Meyer.

O novo time é liderado pelo advogado Vitor Arantes, que entra como terceiro sócio na área que já conta com Eduardo Herszkowicz e Julia Franco. A ideia é prestar uma assessoria “full service”.