Com R$ 300 milhões de receita em 2023, grupo alimentício Polico inaugura 4ª fábrica

Nos próximos meses, será inaugurada sua quarta fábrica de temperos, especiarias e processamento de frutas secas, em Extrema (MG), que também servirá de centro de distribuição. As outras unidades ficam em Jandira, Cotia e Carapicuíba, na grande São Paulo. O grupo tem ainda centros de distribuição em Itajaí (SC), Nova Lima (MG) e Carapicuíba. De acordo com Franca, os investimentos médios, nos últimos cinco anos, têm sido de cerca de R$ 6 milhões por ano.

Além de atuar como distribuidor e atender grandes indústrias, como Bauducco, Cacau Show, Santa Edwiges, Marilan e JBS, nos últimos seis anos o grupo tem desenvolvido marcas e colocado elas no varejo. Entre especiarias, frutas secas, grãos, chás, snacks e aditivos, estão as marcas All Spices, La Vivá, Chef Mix e Hand Fruit. A empresa também passou a representar a marca Jomara de tâmaras “premium” no País. “Apesar de termos nossas marcas e produzirmos para terceiros, não estávamos acostumados com o consumidor final e tem sido um desafio”, diz ele.

Em relação aos investimentos, Franca diz que a preocupação tem sido manter um caixa robusto, uma vez que eles importam produtos à vista, mas recebem a prazo, em média de 45 dias. “Desde a fundação, sempre trabalhamos com volume de distribuição de dividendos baixo, em relação à média do setor”, afirma.