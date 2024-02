Credores devem questionar apresentação de dois planos pela Unigel

A argumentação é que a apresentação de dois planos não tem base jurídica, já que pela lei as empresas podem ou apresentar planos para cada uma das empresas do grupo ou um plano único para todas. A Unigel propôs um plano para os detentores de dívidas contra a holding e outro para os detentores de títulos das operacionais: Proquigel, Companhia Brasileira de Estireno e Plastigás México.

No documento apresentado, os credores poderão participar de uma injeção de recursos no total de US$ 100 milhões no grupo, o que lhes concederá o direito a um agregado de 50% de participação em uma nova holding que será criada. Os 50% serão divididos entre credores da holding (25%) e das operacionais (25%).

Debenturistas avaliam que serão prejudicados

Os debenturistas são credores da holding e os detentores de “bonds” (títulos de dívida emitidos no exterior) são credores da holding e também das empresas operacionais do grupo. A questão, segundo fontes entre debenturistas ouvidos pela Coluna, é que o desenho acaba os prejudicando já que, como detentores de créditos somente contra a holding, estão limitados a uma participação acionária de 25% na futura holding a ser constituída.

Além disso, eles entendem que a distribuição das garantias na dívida reestruturada, conforme está sendo proposto, é desproporcional e injusta.