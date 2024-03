Do Softbank à Shein, Marcelo Claure para a presidência da Bolívia?

Claure, atual número dois do mundo na varejista de moda Shein, postou a imagem com o pedido para ser candidato à presidência da Bolívia em seu perfil no ‘X’, o antigo Twitter, agradecendo o gesto, mas com uma recusa para o convite. “... devo esclarecer que não posso aspirar à Presidência da Bolívia????, pois o meu conhecimento de política é limitado e a Constituição não o permite”, escreveu o investidor, que vive nos Estados Unidos e em constantes viagens.

Apesar disso, Claure disse que está “empenhado” em apoiar o futuro presidente da Bolívia diante dos desafios no país, prometendo capital, experiência e os seus contatos internacionais. O bilionário lamentou ainda que o atual presidente da Bolívia, Luis Arce, não tenha aceitado sua ajuda a despeito de “várias tentativas”.

Claure é sócio da gestora eB Capital, de Pedro Parente

No Brasil, Claure se tornou sócio, em outubro, da gestora eB Capital, que tem Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, entre seus fundadores e R$ 5 bilhões em ativos. À frente do Softbank, Claure ajudou a criar dois fundos de bilhões de dólares para a América Latina, que investiu em nomes como Nubank, Rappi e Gympass. Ele também foi um dos principais reponsáveis pela expansão da Shein no mercado brasileiro.

A Bolívia elege novo presidente em 2025 em meio a desafios políticos e econômicos. O ex-presidente Evo Morales acusou o atual governo de tramar um “plano obscuro” para retirá-lo da disputa.