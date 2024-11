Eletrobras e União retomam negociação sobre poder de voto após G20

No entanto, as expectativas são de que as discussões sejam aprofundadas com o fim do G20, cuja presidência esteve nas mãos do Brasil ao longo deste ano, e dominou as agendas na reta final da gestão brasileira. O atual prazo para um acordo sobre o poder de voto da União na Eletrobras termina em 17 de dezembro.

O tema é considerado uma das principais incertezas em relação à companhia. Foi, inclusive, alvo de questionamento de investidores estrangeiros durante reuniões com executivos da Eletrobras, em Nova York, nos Estados Unidos, ao longo desta semana.

Nova prorrogação é possível

Se a empresa e a União avançarem em torno de um entendimento, uma nova prorrogação pode ser solicitada. Até aqui, já foram três prorrogações desde que o ministro relator do caso no STF, Kassio Nunes Marques, determinou o tema para a câmara de conciliação e arbitragem, em dezembro do ano passado.

As negociações entre a Eletrobras e o governo têm origem na privatização da companhia, realizada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e criticada pelo governo do PT. A ação direta de inconstitucionalidade (Adin) que deu origem à negociação questiona a restrição do poder de voto na Eletrobras.