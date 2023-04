Emccamp arruma casa para terceira tentativa de IPO

Residencial Avenida Dos Estados, entregue recentemente pela incorporadora mineira em Santo André (SP) Foto: Emccamp

A incorporadora mineira Emccamp, com sede em Belo Horizonte, já começou a trabalhar para concretizar a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em um futuro próximo, após duas tentativas anteriores que não vingaram. A companhia chegou a contratar bancos e escritórios de advocacia em 2013 e 2020, mas o plano foi abortado devido à piora da economia nesses períodos. Por enquanto, uma nova janela de oportunidade ainda não se abriu, mas a expectativa é que isso acontecerá no próximo ano, diz o diretor financeiro e de relações com investidores da Emccamp, André Avelar.

Processo deve ser iniciado no segundo semestre

Assim que o novo arcabouço fiscal entrar em vigor, a tendência será de queda dos juros e recuperação da economia, prevê. Se isso se confirmar, a empresa contratará o sindicato de bancos para o IPO no segundo semestre para começar a sondagem de investidores.

Empresa precisa definir sucessão

Mas, até a potencial oferta, algumas coisas serão feitas para deixar a casa em ordem, conta Avelar. A companhia já tem capital aberto, mas precisará passar da categoria B para a categoria A - que permite a emissão de ações. Já o segundo passo será definir o processo de sucessão dentro da empresa.

A incorporadora foi fundada há 46 anos e é comandada até hoje pelos irmãos Regis e Eduardo Campos, na presidência executiva e do conselho, respectivamente. Como ambos já se aproximam dos 80 anos, vão passar o bastão para os filhos, que ocupam cargos na diretoria. O processo sucessório teve apoio da consultoria Kienbaum, e o resultado será anunciado nos próximos meses.

Empresa é uma das maiores operadoras do Minha Casa Minha Vida

O IPO será uma forma de perenizar a companhia, garantir o profissionalismo da governança e reforçar o caixa para crescimento, afirma Avelar. A Emccamp já é uma das maiores operadoras do Minha Casa Minha Vida. Atua nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio, onde constrói apartamentos nas faixas 2 e 3, além de unidades de até R$ 600 mil fora do programa. Em 2022, os lançamentos totalizaram R$ 1,06 bilhão (tendo praticamente o mesmo volume de vendas líquidas), enquanto para 2023 a estimativa é atingir cerca de R$ 1,2 bilhão.

O faturamento cresceu 52% de 2021 para 2022, chegando a R$ 832 milhões. A previsão é passar de R$ 1 bilhão e alcançar R$ 1,5 bilhão em 2025, com margem líquida na ordem de 15% a 20% (hoje a margem ajustada está em 5%).

O dinheiro do futuro IPO ajudará na compra de terrenos e expansão dos lançamentos, com uma potencial diversificação das praças e produtos. Mas isso ocorreria de forma moderada, pondera o diretor. A meta não é fazer da Emccamp a maior do segmento, mas a mais rentável para os acionistas, afirma.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 14/04/2023, às 17h56

