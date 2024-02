Empresário Nelson Tanure se posiciona para buscar controle da Oi

O objetivo do investimento é atingir uma participação acionária relevante na companhia, apontar membros para o conselho de administração e negociar com credores o plano de recuperação judicial, complementaram as fontes.

Trata-se de uma jogada arriscada, uma vez que a tele tem assembleia de credores marcada para 5 de março, em primeira convocação, e 12, em segunda. A estratégia pode envolver derrubar essa assembleia e buscar uma nova data mais espaçada.

Papéis da tele caíram 19% após notícia

Os papéis da tele caíram 19% nesta segunda-feira, 26, depois que o Broadcast publicou a notícia sobre a ofensiva do empresário.

Ao assumir o controle da Oi, outro foco de Tanure é se engajar na negociação da empresa com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Tribunal de Contas da União (TCU), explicaram as fontes.