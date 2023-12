FedEx testa vans elétricas com inteligência artificial em São Paulo

Veículos têm blindagem que aciona uma descarga elétrica para interromper a ação criminosa Foto: Mile Blake/Reuters

A empresa de transporte FedEx Express está testando vans elétricas equipadas com câmeras com inteligência artificial em São Paulo. Elas são interligadas ao Centro de Operações de Segurança (SOC) da FedEx e permitem o monitoramento do transporte em tempo real, com a emissão de alertas e outras ferramentas para evitar roubos.

O objetivo é avançar na reação preventiva, no acionamento da polícia e na resposta de emergência. Os veículos têm blindagem que aciona uma descarga elétrica suficiente para interromper a ação criminosa, sem causar danos físicos. Essa mesma tecnologia é usada em parte da frota de caminhões da empresa no Brasil. A solução foi desenvolvida pela startup T4S Tecnologia, especializada em inovação contra roubo de cargas e veículos.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 15/12/23, às 18h39

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.