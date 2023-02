Fundo inglês Appian bate recorde com mineração de cobre e níquel no Brasil

Mina Serrote, da Mineração Vale Verde; empresa da Appian avança na produção de cobre Foto: Leo Drumond/Arquivo Appian Capital Brazil

A gestora inglesa Appian Capital Advisory, que tem fundos especializados no investimento em mineração de produtos como cobre, ouro e níquel, conseguiu recordes de produção no Brasil. A Mineração Vale Verde, produtora de cobre no sertão de Alagoas, teve produção anual de 84,5 mil toneladas de concentrado de cobre, metal que tem tido demanda crescente no mundo por causa da transição energética, por ser um dos componentes das baterias de carros elétricos.

Mina em Alagoas atingiu capacidade máxima em 2022

Em Alagoas, a mina Serrote teve a construção da planta antes do previsto e atingiu capacidade máxima de produção em 2022. Com isso, a Mineração Vale Verde exportou oito navios de concentrado de cobre para três países ao longo do último ano. Com essas vendas, a mina registrou receita de US$ 155 milhões em 2022. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 60 milhões.

Empresa produz níquel no sul da Bahia

No mundo, a Appian Capital tem sede em Londres, US$ 3,6 bilhões em ativos sob gestão, 6 mil empregados e 9 minas. No Brasil, além da mineração em Alagoas, é dona da Atlantic Nickel, que tem uma mina produtora de níquel sulfetado no sul da Bahia, uma das maiores do mundo a céu aberto. A produção anual lá também foi recorde e atingiu 117 mil toneladas de concentrado de níquel em 2022.

Com demanda em alta no exterior para níquel e cobre, o grupo inglês embarcou mais de 198.290 toneladas dos dois metais em 2022 para Canadá, China, Finlândia e Polônia. O volume foi 66% superior ao de 2021.

Continua após a publicidade

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 23/02/2023, às 15h55

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.