Fundos da gestora Verde estão entre signatários de plano da Unigel

Quatro fundos da Verde, gestora do badalado Luis Stuhlberger, estão entre os signatários do plano de recuperação extrajudicial da Unigel, o que permitiu que a companhia usasse esse instrumento jurídico para reorganizar suas finanças. Pela lei, para protocolar um plano de recuperação extrajudicial, as empresas precisam ter consenso de um terço dos credores e, posteriormente, superar os 50% de adesão para que o mesmo seja homologado pelo juiz. Além dos fundos da Verde, fecharam com a empresa fundos do chileno Moneda, que pertence ao Pátria, da gestora Redwood e da Pimco, entre outros.

PUBLICIDADE A petroquímica conseguiu, depois de meses de negociação, evitar a recuperação judicial, um processo de reestruturação financeira mais longo e penoso. A companhia entregou o plano à Justiça na quarta-feira (21), com uma dívida de cerca de US$ 800 milhões, ou R$ 3,7 bilhões. Agora, a Unigel tem 90 dias para buscar a adesão dos demais credores, que também podem contestar o que foi apresentado. O plano envolve apenas uma reestruturação financeira e, grosso modo, tem um “haircut” (corte no valor da dívida) de 15%. Prevê também a injeção de recursos por credores de US$ 100 milhões - supostamente envolvendo alguns signatários do plano -, tendo em contrapartida preferência de pagamento, constituição de garantias com ativos e uma fatia de 50% na holding da Unigel.

