Grupo Gran, de óleo e gás, vende MRO Ativa para Mapa Capital

“Queremos nos concentrar em nosso core business, de infraestrutura portuária e serviços para plataformas offshore de exploração de óleo e gás e renováveis”, diz Miguel Gradin, CEO da GranEnergia, empresa do grupo de operação e infraestrutura de plataformas de óleo e gás.

Gradin, com 35 anos de experiência nesse segmento, diz que o grupo está otimista com o setor, diante dos US$ 88 bilhões previstos de investimentos para os próximos cinco anos pela Petrobras e companhias estrangeiras.

Valor do negócio não foi revelado

O valor do negócio não foi revelado. A MRO presta serviço de gestão de ativos de grandes empresas e de capital intensivo na otimização e gestão de estoque, inventário e peças. A empresa tem em sua carteira 22 companhias dos setores de mineração, petroquímico, logístico, infraestrutura, entretenimento e saúde. Em 2023, faturou R$ 217 milhões e a projeção para este ano é de chegar aos R$ 300 milhões.

Fernando Beda, sócio fundador da Mapa, afirma que o plano é seguir com crescimento acelerado de seu faturamento, estimando uma expansão de dois dígitos. Nos últimos dez anos, o faturamento da MRO cresceu seis vezes. A Mapa tem aproximadamente R$ 1 bilhão investidos em participações em empresas, como a Plascar, de capital aberto, e a Vest (ex-Restoque).