Liqi lança token de recebíveis de equipe da Stock Car e tem mais três emissões prontas

Tokenizar um ativo como este significa criar um contrato inteligente na rede blockchain, a mesma estrutura em que criptomoedas foram desenvolvidas. Este contrato estabelece, por meio de códigos criptografados, que a operação será executada com o valor sendo pago ao detentor do token, conforme o registrado no modelo. No caso do token da Alfa Racing, o investidor receberá rentabilidade de 1.5% ao mês, equivalente a 19,56% ao ano.

Para o originador do ativo, a vantagem é a redução da burocracia, custos e intermediários para colocar a oferta de pé. A Liqi tem outras três operações em fase avançada, que logo devem sair ao mercado, totalizando R$ 30 milhões, diz o fundador Daniel Coquieri. O plano da empresa é tokenizar R$ 500 milhões este ano.

Mercado de capitais está confortável com modelo

“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu caminhos para fazermos as emissões. Com isso, o mercado de capitais está confortável para investir em tokens”, afirma Coquieri, referindo-se às regras provisórias que o regulador estipulou no ano passado para operações do tipo.

As ofertas de tokens podem ser feitas com o modelo de financiamento coletivo (crowdfunding) de investimentos, sob a Resolução CVM 88. Ainda assim, as “dores” do universo tokenizado não estão resolvidas, aponta Coquieri. Ainda existem limitações a serem destravadas para que todo o potencial da tecnologia seja aproveitado.