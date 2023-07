Megatelecom compra G8 e avança em consolidação em internet e TI corporativos

Aquisição da G8 vai ampliar significativamente o alcance da cobertura da Megatelecom Foto: Charles Krupa / AP

A provedora de internet Megatelecom, sediada em Barueri (SP), fechou a compra da G8 Telecomunicações, de Goiânia, em um movimento de consolidação de duas operadoras relevantes do setor corporativo.

A Megatelecom é um dos principais nomes no seu segmento de atuação. Ela é 100% dedicada ao atendimento a empresas, atuando como fornecedora de serviços de internet e tecnologia da informação - armazenamento de dados, segurança cibernética, sistemas na nuvem, entre outros.

Fundada em 1999, a companhia chegou a atender consumidores residenciais, mas vendeu sua carteira há dez anos por considerar a competição elevada e a margem de lucro pequena. Hoje sua rede de fibra ótica tem cerca de 10 mil quilômetros de extensão, e é concentrada na região metropolitana e interior de São Paulo, e na cidade de Goiânia. O grupo é controlado por uma holding familiar que tem como maior acionista o empresário João Alves de Queiroz Filho (que também investe na Hypera Pharma).

G8 tem rede de 10 mil quilômetros e acordos de uso de mais 15 mil quilômetros

A aquisição da G8 vai ampliar significativamente o alcance da cobertura da Megatelecom. A G8 também atua exclusivamente no segmento empresarial, atendendo provedores locais com serviço de tráfego de dados. Ela tem uma rede própria de 10 mil quilômetros de extensão que passa pela Região Centro-Oeste, além de parte dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas. Além disso, possui acordos de uso de 15 mil quilômetros de rede de outras operadoras. A G8 tem faturamento anual de R$ 60 milhões. O valor da sua aquisição não foi revelado.

O presidente da Megatelecom, Carlos Eduardo Sedeh, afirma à Coluna que o objetivo da compra foi complementar o portfólio de serviços e avançar na consolidação do mercado corporativo de internet e TI. A empresa já identificou um aumento em 80% na venda de soluções de TI em 2022 na comparação com 2021.

Continua após a publicidade

Outro ponto é que a área atendida pela G8 está repleta de empresas voltadas para o agronegócio - o ramo da economia brasileira que mais vem crescendo nos últimos anos. Segundo Sedeh trata-se de uma região de altíssimo interesse e que não tem tanta oferta de serviços variados de telecomunicações para as empresas locais.

No futuro, serão analisadas outras oportunidades de aquisições para complementar o portfólio e evoluir na consolidação de mercado, segundo Sedeh. A expectativa é que as fusões e aquisições no setor comecem a ganhar corpo entre as empresas de médio a grande porte - o que representa uma evolução natural em relação aos anos anteriores, quando foram vistas muitas compras de empresas pequenas.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/06/23, às 17h43.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com