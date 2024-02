Mercado de galpões logísticos em SP tem recorde de locações em 2023

Os novos contratos de áreas locadas (chamada absorção bruta, no jargão do setor) chegaram a 574 mil m² no quarto trimestre de 2023 e totalizaram 2,2 milhões de m² no acumulado de 2023. O resultado foi 10% maior que o de 2022, quando o mercado havia batido a marca de 2 milhões de m².

Por sua vez, o saldo entre áreas locadas e as áreas devolvidas no período (absorção líquida) foi a segunda melhor da história. Este indicador atingiu 288 mil m² no quarto trimestre e 1,2 milhão de m² em 2023 - patamar 7% menor que o de 2022, quando bateu em 1,3 milhão. Embora o mercado esteja aquecido, com procura elevada por esses imóveis, houve também um volume maior de devoluções ano passado devido a empresas que não renovaram contratos ou abriram mão de espaços para enxugar as operações.

O grupo de logística GPS foi quem assinou o maior contrato de locação no fim do último ano: a companhia arrematou um galpão de 80,6 mil m² (o equivalente a 11 campos de futebol) na região de Embu. Em seguida apareceram a Embraer (39,9 mil m²) em São José dos Campos e a Semp TCL (39 mil m²) em Cajamar. Por sua vez, a Fedex foi responsável pela maior devolução: 28,2 mil m² em Guarulhos.

A taxa de vacância dos galpões de São Paulo fechou o ano em 11,5%, recuo de 2,1 pontos porcentuais na comparação com o fim do ano anterior. Esse patamar de vacância é baixo e favorece o aumento dos preços do aluguel. Em média, o preço pedido de locação está em R$ 26,9 por metro quadrado ao mês, alta de 7% na mesma base de comparação. Essa situação do mercado também favorece novos investimentos imobiliários.