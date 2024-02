Petlove anuncia primeira franquia e mira faturamento de R$ 1,8 bi em 2024

Talita Lacerda, presidente da Petlove: 'A nossa loja é como a de bairro, só que tem uma marca conhecida' Foto: Taba Benedicto/Estadão Conteúdo

Nativa do digital, a Petlove veio ao mundo físico com lojas próprias há dois anos e agora inicia sua jornada de expansão por meio de franquias. O primeiro contrato fechado é para uma unidade em São Paulo, no bairro de Perdizes, na zona oeste, que deve abrir as portas em abril.

PUBLICIDADE O projeto é que este ano sejam abertas de 10 a 20 lojas de franqueados. Para 2025, a meta é chegar a 100 unidades. As primeiras serão no Estado de São Paulo, mas o plano é uma expansão em nacional. A Petlove trabalha com estimativa de faturamento em todos os negócios de R$ 1,8 bilhão em 2024, o que representa uma alta de 34,3% sobre 2023. A ideia é fazer a integração dos canais de venda, a chamada “omnicanalidade”, inclusive com comissão para os franqueados que viabilizarem vendas online e assinaturas de planos de saúde pet. “Primeiro, percebemos que mesmo nossos clientes mais fiéis tinham necessidade de uma relação em lojas físicas. Então fizemos uma onda de unidades próprias, já experimentando conceitos para uma expansão via franquias”, disse a presidente da companhia, Talita Lacerda. Lojas terão banho, tosa e veterinário A estratégia é se colocar como um pet shop menor do que as grandes lojas do setor. “A nossa loja é como a de bairro, só que tem uma marca conhecida, que tem um portfólio amplo de produtos e competitividade de preço”, afirma Lacerda. Entre os serviços que serão oferecidos nas franquias estão banho e tosa e atendimento veterinário. Para se tornar franqueado, o investimento é de aproximadamente R$ 600 mil, com ponto de equilíbrio (“breakeven”) estimado em seis meses e retorno (“payback”) em menos de 30 meses.

O Instituto Pet Brasil (IPB) projeta em R$ 68,9 bilhões o faturamento do setor de produtos e serviços para animais de estimação de janeiro a setembro de 2023, um aumento de 14% sobre o mesmo período de 2022. Há ainda tendência observada de aumento do número de bichos, dentro de um contexto com mais casais sem filhos e outros fatores.

A Petlove não informa quanto desembolsou para estruturar seu sistema de franquias. De qualquer forma, Lacerda comenta que a empresa ainda está capitalizada por aporte recebido em setembro de 2022, liderado pela Globo Ventures.





