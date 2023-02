Petrobras investe R$ 76 milhões em mais um supercomputador, o Gaia

Pégaso, o supercomputador da Petrobras, adquirido em meados de 2022 Foto: Petrobras

A Petrobras vai investir R$ 76 milhões em mais um supercomputador para atender às demandas de computação de alto desempenho da empresa. Batizado de Gaia - deusa mitológica que representa a Terra e o poder da criação -, o equipamento será utilizado no aperfeiçoamento de tecnologias tanto nos campos do pré-sal como na Margem Equatorial, uma nova fronteira no Norte do País que aguarda autorizações ambientais para começar a ser explorada.

Com o Gaia, que terá uma capacidade de processamento equivalente a 1,5 milhão de celulares ou 40 mil laptops (7,7 petaflops), a Petrobras pretende aprimorar ferramentas de processamento de imagens sísmicas - técnica que produz imagens tridimensionais do interior da terra - para obter reproduções em altíssima definição das camadas de rochas abaixo da superfície. Com isso, a empresa espera obter resultados mais ágeis e precisos, além de reduzir o tempo e o custo nas atividades de exploração e produção.

Máquina será usada para desenvolver novas tecnologias em geofísica

De acordo com o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Fernando Borges, o Gaia será utilizado para desenvolver novas tecnologias em geofísica, com foco especial na geração de imagens e modelos de subsuperfície.

”A precisão gerada pelo estudo geofísico dos modelos desenvolvidos com estas novas tecnologias aumenta a probabilidade de sucesso na hora de escolher uma área e prever o comportamento da rocha durante a perfuração de um poço”, afirma o diretor, ressaltando que uma perfuração de poço pode custar entre US$ 70 milhões e US$ 100 milhões, por isso é importante o aumento da precisão.

O aperfeiçoamento na leitura de dados pelo processamento de imagens acelera a tomada de decisões e contribui para a redução do tempo desde a identificação de uma jazida de petróleo até o início da produção do campo.

Gaia deve entrar em operação neste trimestre

A previsão é de que o Gaia entre em operação no primeiro trimestre deste ano no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras, o Cenpes. A nova máquina segue uma série de outras aquisições - Fênix, Atlas e Dragão - além do mais recente processador de dados, Pégaso, que dobrou a capacidade de processamento da estatal para 80 petaflops. Cada petaflop - sigla para Floating-point Operations Per Second - realiza um quatrilhão de cálculos por segundo.

Apesar de ter um porte menor, Borges avalia que o Gaia também deverá entrar no Top 500, ranking que lista os maiores supercomputadores do mundo. No seu último Plano Estratégico, referente ao período 2023-2027, a Petrobras aumentou em 30% seu orçamento para a área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), para US$ 2,1 bilhões.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/01/2023, às 15h52

