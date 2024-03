Precursora nos EUA, Avenue abre caminho para assessor de investimento no exterior

No ano passado, os investimentos de brasileiros em ativos no exterior voltaram ao território positivo e alcançaram US$ 4,374 bilhões, segundo dados do Banco Central (BC). Em 2022, esse montante havia ficado negativo em US$ 142 milhões. A maioria, US$ 2,877 bilhões, ainda vai para a renda fixa, principalmente em um cenário de juros altos nos EUA. Mas essa cifra encolheu, enquanto o volume destinado a ações saltou mais de 40% no ano passado, para US$ 2,453 bilhões, conforme o BC.

Aportes lá fora estão aumentando

Como pano de fundo, além da queda da taxa Selic, que diminui o retorno da renda fixa no Brasil, o maior número de instituições brasileiras disputando o mercado internacional tem se refletido no envio de mais dinheiro dos investidores fora do País, diz Lee. Cresce também o interesse em surfar em algumas ondas que só quebram no exterior, como investir em ações da Nvidia, fabricante de chips essenciais para a inteligência artificial, que bateu US$ 2 trilhões em valor de mercado após os seus resultados surpreenderem Wall Street.

Lee acredita, porém, que este mercado é “muito maior” do que mostram os números do Banco Central. E, mais do que rentabilidade, aplicar uma fatia dos investimentos no exterior é um caminho praticamente obrigatório de “diversificação” e “proteção de patrimônio” para os brasileiros, defende. Por outro lado, ele vê o País “atrasado” no movimento de internacionalização, ficando atrás até mesmo de seus pares na América Latina.

“A gente está tão atrasado no Brasil em matéria de expansão internacional que vai acontecer muito rápido”, afirma Lee. “Quando você começa atrasado, tem as suas vantagens. Os 20 anos de atraso que temos devem acontecer em cinco”, prevê.