RBR Asset vende parte de projeto na Faria Lima e embolsa R$ 60 mi

Ilustração do projeto do PVN Corporate Boutique Foto: RBR Asset

A RBR Asset Management vendeu seis de dez andares de um edifício corporativo que está em construção na Faria Lima, coração do mercado financeiro de São Paulo, por R$ 60 milhões. O comprador é uma empresa de tecnologia que vai se mudar para o novo endereço, e que não teve o nome revelado. O projeto, que deve ser entregue na segunda metade deste ano, é um dos sete sob gestão do fundo RBR Desenvolvimento Comercial. Em comum, estão no eixo Pinheiros-Itaim Bibi, ainda disputado mesmo após a pandemia da covid-19.

A RBR desenvolve os projetos junto com incorporadoras, ajudando a financiá-los. No projeto em questão, o PVN Corporate Boutique, a sociedade é com a Benx, mas há outras empresas com as quais a gestora atua.

Comprador pagou R$ 24 mil por metro quadrado

Em geral, a RBR busca locatários para as lajes e depois, vende os edifícios a terceiros. Desta vez, porém, topou vender os andares direto para o ocupante, que pagou cerca de R$ 24 mil por metro quadrado. Na região, de acordo com dados de mercado, o preço do metro quadrado tem girado em torno de R$ 11 mil.

Os projetos que a gestora está tocando têm valor de vendas de cerca de R$ 1,5 bilhão, de acordo com o sócio da RBR Guilherme Bueno Netto. A companhia deve focar no desenvolvimento dessa carteira em 2023, diante do cenário econômico mais incerto, mas não está de olhos fechados para boas oportunidades, em especial em terrenos.

A gestora tem hoje cerca de R$ 250 milhões que poderia aplicar na compra de terrenos, e esse caixa aumenta com a venda dos projetos. Segundo Bueno Netto, há uma janela para aproveitar essa liquidez, mas é preciso ter “paciência” e disposição para a tomada de riscos, em uma economia com juros altos e em desaceleração.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 12/01/2023, às 15h12

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.