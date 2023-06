RBR capta terceiro fundo para projetos de retrofit em Nova York

Gestora já investiu mais de US$ 350 milhões em Nova York Foto: SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

A gestora de recursos independente RBR Asset fechou a captação de um terceiro fundo para investir em projetos de retrofit de prédios e apartamentos residenciais na cidade de New York. Com esse novo fundo, a RBR levantou US$ 50 milhões e acelera sua estratégia de avançar em aquisições de empreendimentos nos Estados Unidos.

Em todos os seus três fundos, a RBR tem R$ 7,5 bilhões sob gestão. Agora em junho, a gestora finaliza a aquisição de um prédio localizado em Williamsburg, no Brooklyn, Nova York, projeto para o qual foram desembolsados US$ 6,61 milhões. Entre as vantagens do investimento apontadas pela gestora está o potencial de alta do aluguel, projetada em 60% pelo time de gestão da RBR após as reformas. A taxa interna de retorno (TIR) prevista é de pelo menos 18,1% ao ano.

A primeira aquisição feita pelo fundo, em outubro de 2022, de um prédio localizado na região de East Village, em Manhattan, Nova York, com o desembolso de US$ 2,17 milhões e uma TIR esperada de 16,7% ao ano. A gestora investe em projetos de retrofit de prédios localizados em Nova York há cinco anos. Já foram mais de US$ 350 milhões em operações com cerca de 50 empreendimentos e mais de 500 apartamentos.