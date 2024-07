Reag compra 25% da gestora Confrapar, focada em negócios de tecnologia

“A parceria com a Confrapar nos permite adicionar uma nova dimensão às nossas ofertas de investimentos”, afirma Dario Tanure, diretor operacional (COO, na sigla em inglês) da Reag Asset & Wealth Management. A empresa tem cerca de R$ 200 bilhões sob gestão.

A Confrapar tem um portfólio de investimentos com 30 empresas, entre as quais a UCB Power, do segmento de baterias, a fabricante de drones Xmobots, além da plataforma Ingresse, de vendas de ingressos. A gestora tem cerca de R$ 1 bilhão sob gestão e presença internacional, com escritório no México, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Novo fundo buscará US$ 250 milhões

No momento, a Confrapar está lançando seu quarto fundo de investimentos, com uma meta de levantar US$ 250 milhões para aportes em empresas tech da América Latina. “O suporte estratégico e financeiro da Reag é crucial para o sucesso deste empreendimento”, diz Kadu Guillaume, sócio da Confrapar.

O investimento estratégico também permite à Reag indicar um representante no Conselho de Administração da Confrapar, assim como apoiar a expansão e as futuras iniciativas da gestora, que vai continuar operando de forma independente.