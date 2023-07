Rumo prepara oferta de ações de R$ 5 bilhões

Na B3, a Rumo passa por um momento de recuperação, com alta de 27% neste ano Foto: WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

Setembro promete ser um mês com grandes ofertas de ações na B3. A empresa de logística Rumo pode trazer uma operação na casa dos R$ 5 bilhões, de acordo com fontes. O sindicato de bancos que coordenarão a oferta começa a ser formado e teria o BTG Pactual e o Itaú BBA entre os já escolhidos.

Na Faria Lima, esperava-se que a oferta já tivesse sido feita e a nova perspectiva agora é que ocorra em setembro. O que se discute no momento é a destinação dos recursos, para ajustar o volume da operação. A oferta seria primária, ou seja, com emissão de novas ações para o caixa da empresa.

Em 2020, a empresa fez uma dos maiores ofertas subsequentes de ações (follow-on) do mercado dos últimos anos, de R$ 6,4 bilhões, com a ação vendida a R$ 21,75. Na B3, a Rumo passa por um momento de recuperação, com alta de 27% este ano e ação negociada hoje na casa dos R$ 23,50.

Procurada, a Rumo afirmou que “não realizou sondagem a investidores e que não submeteu qualquer pedido de aprovação sobre a realização de uma oferta pública de ações ao seu Conselho de Administração”.









Continua após a publicidade





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/07/23, às 16h26.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.