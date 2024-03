Safra troca comando do Alfa e Marcos Monteiro será o novo presidente

Monteiro ocupava o cargo de vice-presidente do Banco Safra e, antes, teve passagens por bancos como ING, Banco Votorantim e Santander. No Safra desde 2015, Monteiro passou por diversos segmentos e foi responsável por áreas como Operações, Tecnologia, Jurídico e Controles Internos.

A decisão de nomear um novo CEO para o Banco Alfa foi tomada pelo conselho de administração do Alfa na última quinta-feira, 14. Procurado, o banco Safra confirmou as mudanças.

Operações são independentes e distintas

Os dois bancos atuam de forma independente, com operações distintas. Entre os principais negócios do Alfa estão uma financeira, onde opera com consignado, uma seguradora, área em que também tem uma corretora, e uma administradora de consórcio. O Safra comprou o Alfa em novembro de 2022 e após as aprovações regulatórias, assumiu o controle do banco em outubro do ano passado.

Recentemente, o Safra trocou seu próprio comando. O executivo Alberto Monteiro, diretor financeiro do conglomerado da família Safra, foi nomeado presidente no lugar de Silvio de Carvalho, que ocupava o cargo de CEO.