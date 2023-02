Seguradora do BS2 prevê aumentar receita sete vezes em 2023

Banco BS2 é sócio da BS2 Seguros, ao lado grupo sul-africano Traficc Foto: Pregnolato & Kusuki Estúdio Fotográfico Foto: Pregnolato & Kusuki Estúdio Fotográfico

A BS2 Seguros, sociedade entre o Banco BS2 e o grupo sul-africano Traficc, fechou 2022 com faturamento de R$ 4,6 milhões, e espera chegar a R$ 35 milhões este ano. Segundo o CEO, Adriano Romano, o avanço virá tanto do crescimento com os atuais produtos quanto da ampliação da prateleira. Em dezembro, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) autorizou a empresa a vender seguros elementares, o que inclui aqueles contra danos.

A seguradora do banco começou a operar em julho passado, e até aqui vende seguros relacionados à vida, o que inclui o prestamista, que “paga” o financiamento do cliente em determinados casos. Até aqui, são 2 mil vidas cobertas. O desempenho surpreendeu, segundo o CEO. “Nossa expectativa para esses primeiros meses era mais de colocar a casa de pé e faturar em 2023.”

Estratégia para avançar entre PMEs

Nesse mercado, o BS2 atua no chamado B2B2C: firma contratos com empresas que vendem os seguros a seus clientes. A venda de seguros é parte da estratégia do banco para avançar entre pequenas e médias empresas, que se tornaram seu público central após reformulação ao longo do ano passado. Segundo Romano, há uma grande oportunidade na base de clientes do banco, mas a seguradora também já opera no mar aberto, ou seja, com clientes de fora do grupo.

