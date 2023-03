Suzano inaugura centro de inovação na China

A Suzano, maior produtora mundial de celulose, inaugura hoje (21) um centro (hub) de inovação no Zhangjiang Science City, em Xangai, na China. A criação do Hub de Inovabilidade faz parte dos esforços estratégicos de longo prazo da empresa brasileira para criar uma plataforma de inovação aberta na China. Entre os três primeiros maiores consumidores de papel e celulose do mundo, a China tem demanda crescente por matérias-primas de alto valor a partir de biomateriais, e o objetivo é atender essa necessidade.

Hub faz parte dos esforços de longo prazo da Suzano para criar uma plataforma de inovação aberta na China Foto: Ehder de Souza

A Suzano também assinou um acordo de cooperação estratégica com instituições e universidades na China, que tem avançado na pesquisa e desenvolvimento de temas relacionados à bioeconomia. A companhia tem ainda um programa de sustentabilidade com stakeholders e uma iniciativa de capacitação para startups de bioeconomia naquele país, com apoio financeiro e recursos.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 20/03/2023, às 16h53

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse