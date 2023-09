Títulos de capitalização podem garantir R$ 50 bilhões em crédito

Atualmente, há cerca de R$ 40 bilhões alocados em produtos de capitalização no Brasil Foto: TIAGO QUEIROZ/AE

A aprovação da lei que permite que títulos de capitalização sejam utilizados como garantia em empréstimos pode abrir espaço para a concessão de até R$ 50 bilhões em crédito nos próximos dois anos, segundo estimativa da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). O presidente da entidade, Denis Morais, afirma que em três anos, a mudança pode levar o setor a crescer duas vezes mais do que tem crescido hoje.

Há cerca de R$ 40 bilhões alocados em produtos de capitalização no Brasil hoje. Como o prazo destes títulos é curto, de dois anos e meio na média, o volume de operações garantidas pode ser mais alto que o que está aplicado em títulos atualmente.

O uso dos títulos de capitalização não era proibido, mas foi formalizado em uma lei sancionada em agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mesma que permite que reservas de previdência privada também sejam utilizadas na garantia a empréstimos. Os setores aguardam a regulamentação do texto, que deve vir até o final de outubro, estima a FenaCap. Em algumas frentes, porém, a garantia via capitalização tem crescido, como no caso das fianças prestadas no aluguel de imóveis. A garantia já representa 10% do mercado, segundo Morais. Neste ano, a FenaCap estima que as reservas de capitalização cresçam 13% em relação a 2022.













