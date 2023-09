XP e Melver vão pagar R$ 10 mil de bônus a assessores recém-formados

O fundador da Melver, Raony Rossetti, diz que a empresa é responsável pela formação de 10% dos assessores em atividade atualmente Foto: Melver

Com objetivo de alcançar a marca de 20 mil assessores de investimentos (AIs) até o fim de 2024, a XP lança nesta segunda-feira mais uma iniciativa para formar profissionais. Vai dar bônus de contratação de R$ 10 mil a quem fizer o curso da Melver - startup de educação que prepara para a prova de credenciamento da atividade -, passar no exame e for selecionado para trabalhar em um dos escritórios conveniados à corretora. O benefício será oferecido a até duas mil pessoas e o plano é que este número seja atingido até o fim deste ano.

O projeto terá o pontapé inicial com o evento Semana do Assessor no início de outubro, com conteúdos online sobre a atividade. A edtech tem 18 meses e já é responsável pela formação de 10% dos assessores em atividade atualmente, segundo o fundador Raony Rossetti. Com conteúdos também para quem está exercendo a carreira, a plataforma tem mais de 45 mil alunos ativos.

Quando o assessor recém-formado e aprovado for contratado por um escritório da rede, a XP vai pagar R$ 1 mil no ato da contratação e mais três parcelas de R$ 3 mil (em 30, 60 e 90 dias). A Melver atua como ponte com a área de recursos humanos dos escritórios para encaminhar os alunos.

XP virou sócia da Melver em agosto

No mês passado, a XP se tornou sócia minoritária da Melver. Com mais de 14 mil assessores atualmente, cerca de 70% do mercado total, a corretora que cresceu com o modelo dos agentes autônomos está agora voltada à formação de mão de obra. Até pouco tempo, o mercado via a disputa por profissionais de investimentos já estabelecidos nos bancos tradicionais, com o pagamento de ‘luvas’ para torná-los AIs. A briga foi principalmente com o BTG, mas Itaú, Santander e Bradesco também desenvolveram seus modelos de assessoria. O cabo-de-guerra saturou o mercado e os custos eram altos. Muitas vezes, o investimento feito não trouxe o retorno desejado.

Agora, a XP se volta a desenvolver seus distribuidores do zero. Além de criar a Faculdade XP em 2021, a empresa também tem programas como o Future, que estimula profissionais interessados em uma transição de carreira. São 200 vagas para este perfil, com inscrições delimitadas para cidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Tocantins, Paraná, Paraíba e Rio Grande do Sul.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 22/09/23, às 14h30.

