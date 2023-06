XP Malls levanta R$ 375 milhões para comprar mais participações em shoppings

Um dos objetivos do fundo com a captação é aumentar a fatia acionária no Shopping Cidade Jardim, onde já detém 17% Foto: DIVULGAÇÃO

O fundo de investimento imobiliário XP Malls - um dos maiores do mercado - encerrou nesta segunda-feira a sua oferta de emissão de cotas. O resultado, segundo fontes, foi uma captação de R$ 375 milhões, o que abrange a oferta base (R$ 300 milhões) e um lote adicional de 25% (R$ 75 milhões).

Demanda elevada mostra recuperação do interesse dos investidores no segmento

A demanda total chegou a R$ 440 milhões. Ou seja: teve investidor que acabou ficando de fora. A demanda elevada foi vista nos bastidores como uma indicação de retomada do apetite de investidores pelos fundos imobiliários de tijolo - a começar por shoppings, passando por galpões e escritórios. O setor teve poucas emissões de cotas, uma vez que os fundos estavam desvalorizados em meio ao cenário de juros altos. Mas a expectativa de começo de cortes na Selic deve voltar a deixar o setor mais atrativo.

Com o dinheiro levantado, o XP Malls pretende fazer a aquisição de ativos. Uma das tacadas será aumentar a sua participação no Shopping Cidade Jardim, onde já detém uma fatia de 17%. Segundo fontes, a XP Malls vai negociar uma parcela adicional com a JHSF Capital, que acabou de constituir um fundo reunindo investidores diversos para arrematar 33% do ativo.

Com o dinheiro desta captação, o XP Malls também deve aumentar sua participação de 9% no Shopping da Bahia, que é controlado pela Aliansce. Além disso, o fundo também fará pagamento de algumas dívidas, melhorando a estrutura de capital. Ao todo, o XP Malls conta com participações minoritárias em 16 shoppings. Procurada, a XP não se manifestou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/06/23, às 16h20.

