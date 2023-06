Por que os preços das passagens aéreas não baixam?

Os preços do querosene de aviação (QAV) – combustível usado para abastecer aviões e helicópteros com turbinas a jato – têm apresentado uma queda significativa em 2023, acumulando uma redução de 35% até o momento. Apesar disso, o preço das passagens aéreas não tem acompanhado essa trajetória de declínio, levantando questionamentos sobre os fatores que influenciam esse cenário.

Segundo dados das companhias aéreas, o QAV representa de 30% a 40% do seu custo total. Diante disso, seria de esperar que a queda nos preços do combustível de aviação refletisse diretamente na tarifa dos voos – mas a realidade é outra. E a pergunta que não quer calar: por que isso acontece? Quem se apropria da redução, impedindo-a de chegar ao consumidor?

O preço de venda de QAV da Petrobras só é ajustado uma vez por mês – mais precisamente no primeiro dia útil de cada mês. No dia 1.º de junho, efetuamos a quarta redução de preço consecutiva do QAV.

Por outro lado, as passagens aéreas são ajustadas a cada dia ou, muitas vezes, mais de uma vez no mesmo dia, o que reforça a tese de que há outras razões que contribuem para a precificação dos bilhetes que são totalmente alheias à Petrobras. Esse é um dos muitos temas em que se atribui à Petrobras um papel desproporcional na formação dos preços ao consumidor.

Querosene para aviação tem valor alterado mensalmente Foto: Nacho Doce / Reuters

A estratégia é antiga, mas às vezes ainda cola: culpa-se a Petrobras para mobilizar a opinião pública enquanto diversos atores na cadeia de distribuição preservam suas margens. A economia fica por conta da Petrobras, mais sensível a críticas por se tratar de uma companhia de capital misto, uma estatal, em um movimento de pressão que seria inexistente se a empresa privada fosse.

Além disso, o contrato celebrado entre a Petrobras e as companhias distribuidoras que, por sua vez, atendem as companhias aéreas, oferece a opção de compra do QAV com um preço fixo por determinado período, previamente definido entre as partes. Nesse caso, os envolvidos estabelecem um preço fixo para um período superior a um mês, garantindo assim a estabilidade dos preços por maior tempo para um determinado volume negociado. São as regras do mercado, com contratos firmes fica mais fácil oferecer preços mais competitivos. É um jeito de buscar por preços melhores com razoabilidade, sem perder de vista a lógica econômica.