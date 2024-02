Sicoob concede R$ 46 bi em crédito a empresas em 2023

A carteira do Sicoob no segmento de pessoas jurídicas somava R$ 71 bilhões no ano passado, alta de 18% em um ano. A carteira total fechou o ano passado com R$ 177 bilhões em operações, com alta de 21%.

O crescimento em 2023 deve ficar bem acima do mercado. Pesquisa feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com as maiores instituições financeiras do País aponta que o crédito para empresas deve fechar o ano de 2023 com alta de 3,6%. Até novembro, segundo o Banco Central, o crescimento era de 3,9%, em um ano no qual os casos Americanas e Light fizeram o crédito secar para pequenas empresas.

Ao longo de 2023, o Sicoob chegou à terceira posição entre os bancos privados que concedem recursos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que tem garantia do Tesouro. Foram 170 mil operações ao todo.