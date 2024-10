O comércio global cresce, mas continua vulnerável à guerra e à geopolítica

O sistema global de navios porta-contêineres e navios-tanque que movimentam dezenas de bilhões de dólares em produtos ao redor do mundo todos os dias funciona, em sua maioria, com fluidez e sem aviso prévio. Porém, em algumas partes do mundo, as rotas de navegação se reduzem a estreitos ou canais, pontos de estrangulamento geográficos em que uma interrupção isolada pode ameaçar desequilibrar grande parte do comércio internacional.

PUBLICIDADE Um deles é o Estreito de Taiwan, uma faixa de água de 160 quilômetros (km) de largura entre Taiwan e a China continental, que se tornou uma rota de navegação essencial para países de todo o mundo. Uma nova pesquisa do Center for Strategic and International Studies, um think tank de Washington, descobriu que o estreito é um canal para mais de um quinto do comércio marítimo mundial, com US$ 2,45 trilhões (R$ 13,671 bilhões) em energia, eletrônicos, minerais e outros produtos transitando pelo canal em 2022, o ano mais recente para o qual há dados disponíveis.

As descobertas são significativas, pois o estreito está no centro de uma disputa geopolítica entre Taiwan e a China, que considera a ilha como parte de seu território. Um bloqueio ou ação militar da China que interrompesse o tráfego no estreito poderia ter implicações dramáticas para o fluxo global de mercadorias e para a economia chinesa em particular, afirmam os pesquisadores.

Navio no porto: comércio exterior é vulnerável a tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Pacífico Foto: Márcio Fernandes / Estadão

As estimativas são feitas em um momento em que a geopolítica está derrubando anos de relativa complacência sobre a dinâmica do comércio global. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, bem como os lockdowns da era da pandemia, remodelaram os padrões do comércio global e alertaram os consumidores para a ideia de que as interrupções em uma parte do mundo podem afetar diretamente a atividade econômica em outra.

Em um relatório também divulgado na quinta-feira, a Organização Mundial do Comércio afirmou que o ritmo do comércio global tem aumentado, mas que as crescentes tensões geopolíticas e a incerteza sobre a política econômica podem reduzi-lo.

Em particular, um conflito cada vez maior no Oriente Médio, o centro global de produção de petróleo, poderia confundir as rotas de navegação e aumentar os preços do petróleo, disse o grupo. Isso poderia dificultar e encarecer a importação de energia, alimentos e outros produtos dos quais as pessoas em todo o mundo dependem.

A organização, com sede em Genebra, disse que espera que o comércio global de mercadorias aumente 2,7% em 2024, um pouco acima de suas previsões anteriores, e 3% em 2025. Esse crescimento ocorre após uma contração em 2023, quando o comércio global caiu 1,1% em meio à inflação mais alta e ao aumento das taxas de juros.

A organização disse ter visto sinais de fratura do comércio global ao longo de linhas políticas desde o início da guerra na Ucrânia. O comércio entre países com visões políticas semelhantes – com base nos padrões de votação na Assembleia Geral da ONU – cresceu 4% mais rapidamente do que o comércio entre países com visões diferentes.

Ngozi Okonjo-Iweala, diretor-geral do grupo, disse que a organização permanece vigilante quanto aos possíveis contratempos para o comércio, “particularmente a possível escalada de conflitos regionais como os do Oriente Médio. O impacto pode ser mais grave para os países diretamente envolvidos, mas eles também podem afetar indiretamente os custos globais de energia e as rotas de transporte”, acrescentou.

A partir do final do ano passado, os ataques dos rebeldes Houthi do Iêmen a embarques comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, responsáveis por cerca de 15% do comércio global, incentivaram muitos navios a desviar a rota para o extremo sul da África, acrescentando uma ou mais semanas à viagem.

No início de 2023, o tráfego marítimo global também foi remodelado depois que uma seca limitou o número de navios que podiam passar pelo Canal do Panamá. Os custos de remessa aumentaram em meio a essas interrupções, embora ainda estejam significativamente abaixo dos máximos observados durante a pandemia. Em março de 2021, um navio porta-contêineres encalhou no Canal de Suez, bloqueando o tráfego por seis dias. As estimativas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais sugerem que o Estreito de Taiwan abriga uma porcentagem ainda maior do comércio global do que qualquer um desses canais. Matthew P. Funaiole, membro do Projeto de Poder da China no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais que trabalhou no estudo sobre o Estreito de Taiwan, disse que as tensões na região são “uma questão global”.

Qualquer incidente em torno de Taiwan, como uma invasão ou bloqueio, “perturbaria fundamentalmente o estado regular do comércio, e isso teria muitas consequências econômicas para vários países”, disse ele.

Ao correlacionar o tráfego global de navios com dados comerciais em nível de país, os pesquisadores fornecem o que eles dizem ser as primeiras estimativas academicamente rigorosas do volume de comércio através do Estreito de Taiwan. Além de Taiwan, eles descobriram que a economia mais exposta a interrupções no estreito é a China, que envia US$ 1,3 trilhão (R$ 7,8 trilhões) de comércio pelo canal anualmente. A maior parte dessas remessas são importações chinesas de petróleo, metais, minério de ferro e outras matérias-primas, bem como componentes eletrônicos, que alimentam as usinas e fábricas chinesas.